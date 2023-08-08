На детском кладбище Синташты нашли жертвенник с черепом козы

Археологи дошли до северной границы древних захоронений

В 2023 году археологи продолжили изучать детское кладбище Синташты на территории Аркаима. В этом году экспедиция дошла до северной границы захоронений, обозначенной рвом, сообщает пресс-служба заповедника.

«Ров на погребальных комплексах эпохи бронзы является важным элементом погребальной архитектуры. Это некая граница, которая отделяет „мир мертвых“ от „мира живых“. И в то же время место для проведения ритуалов. Об этом говорят найденные следы поминальных обрядов: набросы костей, оставшихся от жертвоприношения животных, прокалы», — рассказывает сотрудница музея-заповедника «Аркаим» Анастасия Букачева.

Археологи обнаружили жертвенник с козьим черепом. Останки мелкого рогатого скота — овцы или козы — характерны именно для детских кладбищ. Когда хоронили взрослого человека, чаще всего приносили в жертву лошадь или корову.

Также археологам удалось найти две не замеченные до этого могилы. Останки детей в них практически полностью разложились — фрагменты костей сохранились лишь на бронзовых браслетах (на фото. — Прим. ред.).

Из «Аркаима» находки отправятся на реставрацию. Уже в 2024 году артефакты можно будет увидеть в музее заповедника.

Между тем ученые из ЧелГУ впервые за 20 лет открыли поселение — ровесник Аркаима. Находку датировали XXI–XVIII веками до нашей эры.