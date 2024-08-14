На дегустацию яблочного варенья по старинным рецептам пригласили челябинцев в сквер

В предстоящую субботу пройдет «Яблочный спас»

Челябинцам покажут семейные рецепты яблочного варенья. Минкульт региона приглашает челябинцев и гостей города на «Яблочный спас». Он пройдет 18 августа в «Сквере семьи» Ленинского района. Гостям покажут отрывок из спектакля «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца», проведут матер-классы по лоскутному шитью и другим ремеслам.

Почувствовать дух русских традиций и гостеприимства можно будет даже на вкус — организаторы заявили, что устроят дегустацию яблочного варенья по старинным рецептам. Гостей угостят травяным чаем из настоящего жарового самовара.

«Фестиваль будет посвящён традиционной культуре региона. Например, заслуженный коллектив из Усть-Катава покажет отрывок из спектакля „Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца“», — приглашают организаторы.

На площадке «Золотое яблочко» пройдут мастер-классы по традиционным ремёслам, включая изготовление лоскутных яблочек из ткани. Также будет организована выставка-ярмарка изделий ручной работы из текстиля, бересты, керамики и дерева.

Впервые на Яблочном спасе пройдёт конкурс «Яблочко наливное», где участники будут готовить яблочное варенье по семейным рецептам. Варенье будет готовиться на уличной печи — учаге.