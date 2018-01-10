/ Челябинцы смогут приезжать на дачу круглый год

Городская администрация одобрила работу дачных маршрутов на постоянной основе.

Садовые маршруты в Челябинске хотят запустить на круглогодичной основе. Многие горожане называют такую инициативу актуальной: они находятся в садах не только летом, но и зимой, потому что проживают в дачных домиках. За постоянство дачных маршрутов выступают и руководители СНТ.

В конце прошлого года мы встречались с руководителями СНТ. Они поддерживают такую инициативу. Конечно, сразу встает вопрос с обслуживанием остановочных комплексов и прилегающих дорог, которые находятся на балансе самих садовых товариществ. Но все обсуждаемо и решаемо. — рассказал начальник Управления транспорта Роман Болотов.

Ожидается, что в 2018 году по завершении дачного сезона транспорт продолжит ездить в сады, однако расписание будет скорректировано.

Отметим, что за прошедший дачный сезон специализированным маршрутом воспользовались около 700 тысяч пассажиров.