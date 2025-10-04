На ЧТЗ в Челябинске несколько многоэтажек остались без света

Возобновить электроснабжение обещают в ближайшее время

Сегодня, 4 октября, утром в Тракторозаводском районе Челябинска несколько многоэтажек остались без электричества. Об отсутствии электроэнергии ИА «Первое областное» сообщили местные жители.

«Утро субботы началось не с кофе, потому что света нет с восьми часов утра. Позвонила подруге, она на этой же улице живет, и у нее нет»,— сообщила Марина, проживающая на улице Марченко.

В компании «Россети Урал» — «Челябэнерго» Первому областному информагентству сообщили, что электричества нет в нескольких многоэтажках на улицах Марченко и Героев Танкограда из-за технологического нарушения в работе оборудования.

«Оперативно-выездные бригады производят необходимые переключения на резервные схемы для восстановления электроснабжения. Специалисты вернут свет в дома челябинцев в ближайшее время»,— уточнили в компании.