На что обратить внимание при покупке пуховика

В такой одежде зимой будет комфортнее

Подбирая пуховик, лучше отдавать предпочтение оверсайз-моделям — и дело не только в тенденциях моды, а в удобстве: если одежда имеет свободный крой, под нее проще надеть свитер или жакет, чтобы было теплее.

Смотрите, чтобы рукав не был коротким, а манжеты плотно охватывали запястья, в противном случае будет задувать ветер. В качестве защиты от ветра не обойтись и без капюшона, потому стоит брать пуховик с этим элементом.

Если вы придерживаетесь активного образа жизни либо водите автомобиль, уместнее взять пуховик, чья длина составляет порядка 70 см. Когда же вам приходится стоять в ожидании общественного транспорта или ходить на прогулки с детьми, разумнее приобрести удлиненный пуховик, такое изделие будет длиной в 110 см и более.