На что обращать внимание в развитии детей

Советы дала педиатр

Зачастую родители, у которых родился первый ребенок, не могут адекватно оценить уровень его развития. Кто-то сразу идет в больницу, если малыш в год не может сидеть, а кто-то не обращает внимание и на то, что даже в три года ребенок еще толком не разговаривает. По словам тюменского педиатра Олеси Липиной, все дети действительно разные, и развитие у них проходит индивидуально. Однако существуют средние показатели, на которые врачи опираются при оценке состояния здоровья малыша и дают какие-то советы или назначают лечение, передают наши коллеги из издания «Тюменская область сегодня».

По словам врача, тревожным звоночком для родителей должно стать отсутствие подвижности у ребенка в возрасте один год и старше. Если ребенок не ползает, не ходит и не сидит, нужно обратиться к врачу. Специалист проверит ребенка, выяснит течение беременности и обстоятельства родов и сможет поставить диагноз и прописать лечение.

Нередки сейчас и речевые отклонения у детей. Но, по мнению Олеси Липиной, в большинстве случаев такая проблема возникает из-за гаджетов.

«Был интересный случай: очень долгожданный и любимый в семье ребенок наблюдался с рождения, а в два года родители пришли с жалобой на то, что он практически не говорит. При этом малыш не выпускал из рук айфон последней модели. Даже на приеме ребенок просто не обращал внимания на то, что происходит вокруг, играя в шарики на смартфоне. Пришлось папе ставить условие: полгода без гаджетов и телевизора, только живое общение и развитие мелкой моторики, в том числе обязательно читать вслух сказки. Через полгода отец снова пришел — ребенок был активным, постоянно что-то спрашивал и видел все, что происходит вокруг»,— рассказала педиатр.

Зачастую именно гаджеты становятся и причиной лишнего веса у ребенка, поскольку малыш все время сидит и играет. Врач рекомендует при помощи специалистов скорректировать питание и обязательство включить в распорядок дня малыша физические нагрузки и различные упражнения. Самое главное в таких случаях — участие родителей и их личный пример.