На что имеет право пассажир при задержке авиарейса?

От перевозчика можно потребовать возмещения убытков, а от аэропорта — питание и гостиницу

В челябинском аэропорту из-за заснеженности взлетно-посадочной полосы 23 декабря задержали вылет девяти авиарейсов. А прибывающие самолеты перенаправлялись в Тюмень, Уфу и Екатеринбург. Это уже не первая подобная ситуация на неделе: в понедельник из-за непогоды задержали 13 рейсов.

ИА «Первое областное» выяснило, какие права есть у пассажира задержанного рейса и какие бесплатные услуги он может получить в аэропорту во время ожидания.

При задержке рейса пассажир имеет право:

Отказаться от полета. Такой отказ считается вынужденным, в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета, даже если он являлся «невозвратным».

Получить возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Пассажир может потребовать у перевозчика возместить убытки, если из-за задержки рейса, например, сорвалась заранее оплаченная экскурсия или пассажир опоздал на поезд. Понесенные убытки нужно будет подтвердить копиями соответствующих документов. Претензия предъявляется в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках срок предъявления претензии — шесть месяцев со дня задержки рейса.

Взыскать штраф с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Размер штрафа составляет 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка возникла по не зависящим от него причинам.

Бесплатные услуги, на которые имеет право пассажир задержанного рейса в аэропорту:

хранение багажа;

предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

при ожидании рейса более двух часов пассажира обязаны обеспечить прохладительными напитками, дать возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте;

при ожидании рейса более четырех часов пассажиров обязаны обеспечить горячим питанием. При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время;

при ожидании рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время пассажиров обязаны разместить в гостинице, а также организовать доставку от аэропорта до гостиницы и обратно.

Кроме того, на международных рейсах перевозчик несет перед пассажиром ответственность по международным договорам РФ. Так, по Монреальской конвенции пассажир может претендовать на компенсацию в размере до 5346 специальных прав заимствования (СПЗ). По текущему курсу это около 513 тыс. рублей.

Источник информации: правовой портал «КонсультантПлюс»