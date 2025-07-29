На что человек имеет право при задержке рейса

Билет можно вернуть и получить компенсацию

Если вы стали участником транспортного коллапса, который периодически происходит в последнее время в аэропортах, вы можете рассчитывать на компенсацию за понесенные неудобства.

Так, при задержке рейса граждане могут отказаться от перелета и получить деньги, потраченные на билет, даже если билет был невозвратным.

«Пассажир имеет право на компенсацию убытков и морального вреда, например, за сорванные экскурсии или пропущенные пересадки. Для этого нужно подать претензию авиакомпании и приложить документы, подтверждающие убытки. Также можно требовать штраф с авиакомпании за задержку — 100 рублей за каждый час, но не больше 50% от стоимости билета, если перевозчик не докажет, что задержка произошла по объективным причинам, например из-за неисправности самолета», — сообщает om1.ru.

Если рейс задерживают, перевозчик обязан обеспечить пассажиров дополнительными услугами. К ним относятся хранение багажа; комната матери и ребенка (для детей до семи лет); предоставление прохладительных напитков и двух бесплатных звонков или email-сообщений после двух часов ожидания; горячее питание спустя четыре часа ожидания, а также каждые шесть часов днем и восемь часов ночью в случае дальнейших задержек; гостиница и трансфер «аэропорт — отель — аэропорт» по прошествии восьми часов ожидания днем или шести ночью.

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