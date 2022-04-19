На ЧМК продолжаются работы по снижению выбросов в атмосферу

Комбинат обновил экологическое оборудование кислородно‑конвертерного цеха

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») обновил аспирационное оборудование агрегата ковш-печь кислородно-конвертерного цеха. В ходе ремонта заменили более 380 рукавных воздушных фильтров для очистки газов, сообщает пресс-служба ПАО «ЧМК».

Рукавные воздушные фильтры используются для очистки дымовых газов на агрегатах, где нет чрезмерно высокой температуры. Газы, которые образуются во время плавки стали в агрегате ковш-печь, втягиваются в систему газоочистки и проходят через рукавные фильтры — на их поверхности оседают мельчайшие частицы пыли. Замену фильтров проводят регулярно.

В цехе также очистили флокулятор — устройство, через которое проходит вода в оборотном цикле водоснабжения цеха. В процессе флокуляции взвешенные частицы слипаются в хлопья, так их легче отделить и удалить. Очищенную в устройстве воду повторно используют для фильтрации дымовых газов в системе газоочистки. Чем чище вода, тем лучше улавливаются взвешенные частицы, а значит, снижается нагрузка на атмосферный воздух.