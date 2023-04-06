По сценарию учений на маслоскладе произошла разгерметизация и возгорание емкости с нефтепродуктами. В первые минуты происшествия сотрудники отключили электроэнергию, доложили о ситуации диспетчеру и приступили к тушению пожара своими силами. Далее по плану задымление усилилось и прошла эвакуация персонала.
На следующем этапе на место возгорания оперативно прибыли дежурные караулы пожарных частей, скорая помощь и сотрудники газоспасательной станции. Важная цель таких учебных мероприятий — отработка оперативного прибытия и слаженного взаимодействия между различными службами комбината, а также умение сотрудников принимать верные решения в экстремальной ситуации. По итогам все участники пожарно-тактических учений справились со своими задачами.
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