На ЧМК ликвидировали постановочное возгорание

Сотрудники Челябинского металлургического комбината в рамках учений по пожарной безопасности ликвидировали постановочное возгорание на складе горюче-смазочных материалов предприятия

По сценарию учений на маслоскладе произошла разгерметизация и возгорание емкости с нефтепродуктами. В первые минуты происшествия сотрудники отключили электроэнергию, доложили о ситуации диспетчеру и приступили к тушению пожара своими силами. Далее по плану задымление усилилось и прошла эвакуация персонала.На следующем этапе на место возгорания оперативно прибыли дежурные караулы пожарных частей, скорая помощь и сотрудники газоспасательной станции. Важная цель таких учебных мероприятий — отработка оперативного прибытия и слаженного взаимодействия между различными службами комбината, а также умение сотрудников принимать верные решения в экстремальной ситуации. По итогам все участники пожарно-тактических учений справились со своими задачами.