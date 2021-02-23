На четырех автодорогах Челябинской области ограничили движение из-за метели

Куда звонить, если непогода застала в пути

И без того плохая погода портится еще больше. Утром водителей попросили быть осторожными на дорогах на юге области, а уже после обеда здесь ограничили движение. Об этом предупреждает Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (идет снег, из-за сильного ветра метет и резко упала видимость) до 8 утра 24 февраля ограничено движение по автодорогам регионального значения:

— Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды (км 103—209);

— Кизильское — Бреды — Мариинский — гр. Казахстана (км 0—176);

— Бреды — Синий Шихан (км 0—52);

— Магнитогорск — Кизильское — Сибай (км 40—83).

На случай ЧП сегодня ведется патрулирование автомобильных дорог.

Работает круглосуточная диспетчерская служба Миндортранса: 8 (351) 237-88-92.