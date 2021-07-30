На Черном море завершается отдых детей, эвакуированных из лагеря в Челябинской области

Отдых школьников прервался из‑за лесного пожара в Карталинском районе

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93 школьника из Челябинской области, попавшие в зону чрезвычайной ситуации на территории Нагайбакского района во время лесного пожара, были отправлены во Всероссийский детский центр «Смена». Еще 9 детей в возрасте до 10 лет поехали отдыхать в Международный детский центр «Артек». Отдых ребят на Черном море завершается, и скоро они вернутся домой, сообщили в региональном Минобре.

Во Всероссийском детском центре «Смена» ребята принимают участие в образовательной программе «#МастерскаяЛидеров», посещают творческие мастер-классы по хореографии, театральному искусству, креативному рисованию и игре на гитаре, а также занятия по ключевым лидерским компетенциям. В финале им предстоит защитить свои проекты во время марафона «Лидеры меняют мир».

А в «Артеке» дети осваивают новые навыки в студиях детского творчества, путешествуют по знаменитым паркам Международного детского центра, играют, купаются в море. Рядом с ними находятся педагоги и вожатые, которые готовы в любой момент помочь и поддержать. Ребята восторженно отзываются о море и готовы по приезде поделиться впечатлениями со своими родственниками, друзьями и одноклассниками.

Напомним, 8 июля из лагеря «Роднички» на юге области эвакуировали 118 детей. Все они — школьники Нагайбакского района. Решение было принято оперативным штабом в связи с пожароопасной обстановкой. Смена в лагере началась 3 июля и должна была завершиться 16 июля.

10 июля губернатор Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину по телефону о ситуации в регионе. Глава государства поручил организовать отдых на Черном море детям, которым не удалось отдохнуть в «Родничках». Поездку детей правительству Челябинской области удалось организовать в кратчайшие сроки.