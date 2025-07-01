На чердаке многоэтажки в Челябинске обнаружили более 60 трупов птиц

Предположительно, голуби угорели под крышей

На чердаке дома на Северо-Западе Челябинска волонтеры нашли более 60 трупов голубей. По словам зоозащитников, вентиляционные окошки были наглухо закрыты. Все бы ничего, но в этот период у птиц начинается период гнездования и они устраиваются именно на чердаках. Как челябинская крыша превратилась в «духовку», ИА «Первое областное» рассказали волонтеры.

К зоозащитникам обратились жители дома по улице Академика Королева, 17. Его обслуживает управляющая компания «Микрорайон Западный». Там с журналистом информагентства разговаривать не стали, сославшись на то, что могут общаться только с собственниками.

«Жильцы прислали видео, где птицы бились в продухи в жару 30 градусов. Они сидели парами снаружи вокруг этих маленьких окошек. Эти продухи шириной буквально пять сантиметров, забраться туда сложно, но они туда забираются для гнездования», — рассказала Надежда Царюк.





Жителей стало беспокоить странное поведение птиц, которые не сходили с «поста» ни в дождь, ни в жару. С самой крыши стали доноситься слишком активные писки, предположительно, птенцов. Горожане обратились за помощью и консультацией к орнитологам. Волонтеры вместе с участковым и зооинспектором попали на крышу.

«Там мы обнаружили более 60 трупов голубей и большое количество гнезд с яйцами. Было видно, что птицы лежат несколько дней, не разложившиеся еще. Чердак превратился в печку, потому что все продухи были аккуратно закрыты пенопластом. У них не было доступа к еде и воде, но самое страшное, что там было очень-очень жарко», — сетует Надежда.





Еще одна версия гибели пернатых — отравление. Волонтер говорит, что часто в домовых чатах находятся «активисты», которые призывают истреблять городских птиц, называя их «крысами с крыльями».

«Когда мы ходили по чердаку, там лежала картонка, предположительно с крысиной отравой, а рядом бездыханное тело голубя. Они же все без разбору едят», — говорит другой волонтер Татьяна Барташ.

Тела голубей забрали на анализ в Областную ветеринарную станцию, чтобы установить точную причину смерти. Однако специалисты этого сделать не смогли, потому что тела голубей «имели сильное разложение».

«На основании приказа МСХ Чел. обл. № 280 от 31.03.2023 г. в связи с сильным разложением трупов отбор проб и лабораторные исследования патологического материала на исключение инфекционных заболеваний провести невозможно. Трупы птицы были направлены на утилизацию», — прокомментировали в ОГБУ «Челябинская ветстанция».

В Министерстве экологии Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что написали заявление в полицию, ответа пока не получили.

«Возможно, это отравление, или, как говорят люди, виноваты закрытые продухи. Конкретно в этом случае причину гибели птиц установить невозможно. Но мы просим у полиции проверять подобные обращения от жителей. Жестокое обращение с животными это уголовная статья и это их работа», — сказал начальник отдела федерального государственного надзора Минэкологии Челябинской области Вячеслав Халитов.

Также в Минэко призвали управляющие компании, волонтеров и горожан сообщать об адресах, где ведутся подобные ремонтные работы в период гнездования. Чтобы специалисты выезжали на место заранее и выдавали предостережения для управляек.

К слову, как спасать пернатых, тоже не совсем понятно. Волонтеры готовы забирать птиц и гнезда с чердаков, если в доме планируется ремонт. Но куда их девать дальше — неизвестно.