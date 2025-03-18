На Челябинскую область снова обрушатся сильные дожди 19 марта

Наиболее сильными осадки ожидаются на севере региона

В среду, 19 марта, большая часть территории Челябинской области останется под влиянием контрастного фронтального раздела, сообщили в областном Гидрометеоцентре. Это значит, что в одной точке сойдутся теплый и холодный фронты. А когда они встречаются, то температура воздуха снижается, а осадки усиливаются, что и обещают южноуральцам синоптики.

Больше всего осадков выпадет в северных районах: там обещают сильный дождь. Возможен и мокрый снег. Температура ночью снизится до +2...−3°C, днем составит 0...+5°C. В отдельных районах гололед и туман. Ветер северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду.

В южной половине ночью пройдет небольшой и умеренный дождь, градусники покажут от +1 до +6°C. Днем местами небольшие осадки сохранятся. Воздух прогреется до +5...+10°C, на крайнем юге — до +14°C. Ветер преимущественно северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в среду пройдет дождь, временами с мокрым снегом. Ночью похолодает до +1...−1°C, днем температура поднимется несущественно — до +2...+4°C. Ветер северный, от 4 до 9 метров в секунду. Ночью и утром возможен туман.

В областной Госавтоинспекции водителей предупредили об осложнении дорожной обстановки и рекомендовали двигаться на сниженной скорости, избегать резких маневров и соблюдать увеличенную дистанцию.