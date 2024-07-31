На Челябинскую область снова обрушатся ливни

В регионе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 31 июля, в Челябинской области будет дождливо. Местами могут пройти ливни с грозами и градом. Температура воздуха по области будет варьироваться от +19 до +29 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров этим утром покажут около +17°C, днем поднимутся до +25…+27 градусов. Пройдет дождь, местами интенсивный. Локально ожидаются гроза и град. Ветер преимущественно юго-западного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +27°C. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, до 7 метров в секунду.

В Миассе ожидается от +22 до +24°C. День выдастся пасмурным. Ветер южный, до 4 метров в секунду.

В Златоусте потеплеет до +22°C. В городе прогремит гроза и пройдет дождь. К вечеру осадки прекратятся.

Отметка на градуснике в Карталах зафиксируется на +28°C. Пасмурно. Ветер юго-западного направления, до 9 метров в секунду.

Температура воздуха в Нязепетровске достигнет +20°C. Умеренный дождь в течение дня, во второй половине — с грозой. Ветер южный, слабый.

В целом показания термометров в регионе в утренние часы поднимутся до +14°C, днем — от +19 до +29°C, местами потеплеет до +24°C. Облачно с прояснением, дождь. Интенсивность осадков будет варьироваться от небольших дождей до ливней. Местами вероятна гроза. В отдельных районах возможен град. Ветер южной четверти, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.