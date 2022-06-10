На Челябинскую область обрушатся сильные дожди, грозы и град

МЧС предупреждает о непогоде на 11 июня

Предстоящие выходные вновь не порадуют жителей Южного Урала ясной погодой. На 11 июня, в субботу, МЧС предупреждает о сильных дождях, грозах и граде. Но в моменты прояснений будет тепло: на юге области воздух прогреется даже до +25°C.

Синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют на 11 июня облачную погоду с пояснениями. По региону пройдут кратковременные дожди, в горах осадки ожидаются сильными, местами грозы и град. Температура воздуха предстоящей ночью от +7 до +12 °C. Днем в регионе +17,+22°C, на юге до +25°C.

Ветер северо-западный, западный 5-10, днем местами порывы до 16. В Челябинске в субботу будет облачно, с прояснениями, ожидается гроза. Воздух днем прогреется до +22°C.

В региональном МЧС сделали рекомендации для жителей Челябинской области при усилении ветра. Так, лучше ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.