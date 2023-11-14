На Челябинскую область надвигаются снегопады

Синоптики также обещают сильный ветер

В среду, 15 ноября, в Челябинской области разыграется непогода: синоптики обещают мокрый снег с дождем, порывистый ветер и гололед. Температура воздуха на всей территории региона сохранится плюсовой. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается дождь с мокрым снегом. Столбики термометров покажут около нуля градусов. Днем будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура поднимется незначительно — до +2...+4 градусов. Ветер южный с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске пройдет небольшой снег и будет около +4 градусов. Ветер западного направления до 5,5 метра в секунду.

В Миассе утром ожидается умеренный снег, днем осадки не прекратятся, но будут слабее. Температура воздуха составит до +3 градусов.

Снежно будет в среду и в Златоусте. Температура воздуха будет нулевой и в ночные, и в дневные часы.

В целом в регионе предстоящей ночью обещают от −1 до +4 градусов. В большинстве городов и районов пройдет мокрый снег с дождем, на крайнем западе будет снегопад. Местами гололед. Днем температура поднимется до +1...+6 градусов. Осадки не прекратятся. Ветер южный с переходом на западный 5—10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В связи с непогодой автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок в горнозаводскую зону во избежание неприятных ситуаций.