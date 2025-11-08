На Челябинскую область надвигаются снегопады и сильный ветер

Объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

В воскресенье, 9 ноября, Челябинская область окажется в центре циклона, проходящего через территорию Урала. Разыграется непогода: ветер усилится, пройдет мокрый снег, на отдельные районы обрушатся снегопады. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Погода начнет портиться уже предстоящей ночью. В Челябинске похолодает до −1 градуса, пройдет дождь, переходящий в снег. Днем осадки сохранятся, а столбики термометров поднимутся максимум до +2 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный, 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

По области в ночь на воскресенье градусники покажут −3...+2 градуса, днем — от −1 до +4. Мокрый снег, местами сильный, метели. На дорогах гололед. Возможно установление снежного покрова и налипание снега на провода. Ветер преимущественно северный, 6—11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личных авто. Если отложить поездку нет возможности, важно тщательно к ней подготовиться: сменить летнюю резину на зимнюю, взять теплые вещи, трос, заряженный телефон.