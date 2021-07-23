На Челябинскую область надвигаются похолодание и ливни с градом

Регион находится под влиянием холодного атмосферного фронта

В предстоящие выходные, 24 и 25 июля, в Челябинской области ожидаются понижение температуры, ливни и грозы. В Челябинском гидрометеоцентре корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали, что похолодание связано со смещением холодного фронта.

«Сейчас Южный Урал находится под влиянием активного атмосферного фронта, который смещается с запада на восток. Так как фронт холодный, температура воздуха будет понижаться. Также ожидаются дожди, местами сильные, и конвективные явления: грозы, град. При грозах шквалистое усиление ветра. Ночные температуры тоже будут понижаться»,— прокомментировал синоптик областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске в субботу, 24 июля, обещают облачную погоду с прояснением, дожди, местами сильные, грозы. Температура воздуха ночью составит +15, +17°C, днем столбики термометров поднимутся до +23°C. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 25 июля, ожидается переменная облачность, днем пройдет небольшой дождь. В ночные часы столбики термометров опустятся до +13, +15°C, днем поднимутся до +21, +23°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области выходные также будут прохладными и дождливыми. В субботу, 24 июля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременные, местами сильные и очень сильные дожди, а также ливни. В отдельных регионах ожидаются грозы, град, местами крупный. В ночные часы столбики термометров достигнут +14°, +19°C, при прояснении возможно понижение температуры до +11°C. Днем будет чуть теплее — до +25°C, на юге обещают до +28°C. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, при грозах до 20 метров в секунду, местами может достигать 25 и более метров в секунду.

В воскресенье, 25 июля, обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди. В ночные часы столбики термометров опустятся до +10, +15°C, днем воздух прогреется до +19, +24°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью порывы до 20 метров в секунду.

Региональное МЧС России опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой и рекомендует южноуральцам не пренебрегать мерами безопасности.