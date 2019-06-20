На Челябинскую область надвигаются осадки и грозы

Кратковременные дожди ожидаются на территории области в выходные.

В Челябинской области к концу недели ожидаются осадки, на территорию региона надвигаются грозы. 21 июня в области будет переменная облачность, местами небольшие дожди, в горах до умеренных. В отдельных районах обещают грозы, возможен град. 22 июня — переменная облачность, преимущественно без осадков. 23 июня — переменная облачность, местами небольшие дожди, в горах до умеренных. В отдельных районах грозы.



Температура воздуха на территории Челябинской области ночью 21 июня опустится до плюс 14 градусов, местами до плюс 6 градусов, днем температура поднимется до плюс 26 - плюс 30 градусов. Ночью 22 июня столбик термометра опустится до плюс 11 градусов, днем поднимется до плюс 25. 23 июня ночью ожидается до плюс 14 градусов, днем — до плюс 31 градуса. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

21 июня на территории региона ожидается западный, северо-западный ветер, ночью от 3 до 8 метров в секунду, днём от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать от 12 до 17 метров в секунду. 22 июня ожидается северо-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду. 23 июня на Южном Урале ожидается западный ветер, от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.

