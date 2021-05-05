На Челябинскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер

Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах

В Челябинской области вновь испортится погода. Синоптики Челябинского гидрометцентра отмечают, что ночью и днем 6 мая на территории региона ожидаются грозы и шквалистый ветер. Порывы могут достигать 22-27 метров в секунду.

Автомобилистов просят планировать маршруты, учитывая прогноз погоды.

«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие погодным условиям. Также просим не создавать препятствий для работающей спецтехники», — сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Южный Урал».

В случае возникновения нештатных ситуаций на федеральных автомобильных дорогах в Челябинской и Курганской областях, автомобилистов просят обращаться в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» по номерам: 8-351-266-65-63 и 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).