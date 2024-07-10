На Челябинскую область надвигаются дожди и похолодание

Погода начнет портиться с четверга

Первая половина недели в Челябинской области выдалась жаркой. Местами шли небольшие дожди, локально — ливни, но непродолжительные. В ночь на четверг, 11 июля, к уральским регионам приблизится холодный фронт, который принесет не только понижение температуры, но и продолжительные осадки. По данным синоптиков, отдельных районов Челябинской области он достигнет к пятнице, 12 июля, передает ИА «Первое областное».

«Движение фронта будет сопровождаться ливневыми осадками и грозами. В ночь на пятницу он объединится с системой высотного циклона, который к тому времени уже успеет достичь Казахстана. В результате циклон начнет углубляться, становясь из высотного обычным, а фронт станет малоподвижным»,— сообщают синоптики.

В Челябинске, по предварительным прогнозам, существенного понижения температуры не ожидается: ниже 20 градусов тепла столбики термометров не опустятся. Дождь ожидается уже в четверг вечером. Осадки прогнозируют и в пятницу, и в выходные дни.

В горных районах области дождливая погода также установится с четверга, 11 июля. Понижение температуры до +18 градусов ожидается в пятницу. В выходные дни прогнозируют умеренно теплую погоду с осадками.

Аналогично на западе области: самым прохладным днем станет пятница — синоптики обещают +17 градусов. Дождь. В выходные воздух вновь прогреется до +25 градусов. Предварительно, без осадков.

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