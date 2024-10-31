На Челябинскую область надвигается сразу два циклона

В начале ноября на Южном Урале ожидается снег с дождем

На Южный Урал надвигается два циклона. Первый, названный европейцами «Лидия», пройдет в пятницу, 1 ноября. Следующий настигнет Челябинск 2-го числа, сообщили в Уральском гидрометцентре.

«В первые ноябрьские дни на Урале ожидаются осадки: 1 ноября их принесет активный атмосферный фронт, 2—3 ноября — атлантический циклон»,— сказано в сообщении.

В горной зоне Челябинской области ожидается снег и мокрый снег. Местами ожидается гололед, особенно скользко будет ночью. Синоптики прогнозируют, что к 9 ноября Челябинск полностью завалит снегом.