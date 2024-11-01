На Челябинскую область надвигается снежный шторм

Южноуральцев ждет метель и усиление ветра до 26 м/с

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Днем 2 ноября, ночью и весь день 3-го южноуральцев ждут мощный ветер и сильные осадки, сообщили в местном Гидрометцентре.



«Челябинскую область накроет сильными снегопадами с дождем и метелями. Ветер может усиливаться до скорости в 21—26 метров в секунду. Не исключается гололед, отложение мокрого снега», — сообщает Челябинский ЦГМС.

Упрдор «Южный Урал» настойчиво рекомендует водителям отказаться от поездок, особенно по трассе М-5 в горнозаводской зоне.