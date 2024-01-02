На Челябинскую область надвигается снегопад

МЧС Челябинской области предупреждает об ухудшении погоды завтра, 3 января

Завтра, 3 января, в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снегопад. Такой прогноз передает Челябинский гидрометцентр.

Главное управление МЧС по Челябинской области предупреждает об усилении ветра, возможных заносах на дорогах, гололедице. Неблагоприятные погодные явления серьезно осложнят дальние поездки, поэтому сотрудники ведомства просят по возможности воздержаться от них.

«Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим, правила и уважительное отношение к другим участникам дорожного движения!», — говорится в официальном релизе.









