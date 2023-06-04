На Челябинскую область надвигается похолодание

Аномальная жара сменится обычными для региона июньскими температурами

На предстоящей неделе температура воздуха в Челябинской области заметно снизится: синоптики обещают около +20 градусов. Возможны дожди. О причинах изменения погодных условий рассказали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Антициклон, длительное время нарушавший естественное движение атмосферы с запада на восток, отступает. Неустойчивая погода вместе с циклонами начинает продвигаться с Европейской части России на Урал. В ближайшую пятидневку наш регион окажется в зоне атмосферных фронтов, которые будут вызывать локальные дожди и грозы. После 5-6 июня характер погоды приблизится к обычным июньским характеристикам: температура воздуха понизится на 6 — 7 градусов»,— уточнили в управлении.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в понедельник и вторник в Челябинске будет около +28 градусов. Во вторник ожидается дождь. В среду температура воздуха снизится до +20 градусов. До конца недели, предварительно, столбики термометров не будут подниматься выше +22 градусов в дневные часы.

При этом в отдельных районах региона температура может как опускаться ниже этого значения, так и подниматься. За более подробными прогнозами следите на нашем сайте.