На Челябинскую область надвигается похолодание, дожди сохранятся в выходные

Ветер усилится

В предстоящие выходные, 21 и 22 сентября, температура воздуха в Челябинской области продолжит падать. В воскресенье местами будет всего +10 градусов. Осадки не прекратятся, ветер усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Под влиянием периферии северо-атлантического циклона на Южном Урале в выходные дни пройдут дожди, а также начнется вторжение арктической воздушной массы. Она приведет к похолоданию в регионе. Ветер усилится, порывы могут достигать 21 метра в секунду»,— рассказали синоптики.

Столбики термометров в Челябинске в ночь на субботу покажут около +8°C, днем воздух прогреется до +17°C. Облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, от 5 до 10 метров в секунду. В воскресенье осадки сохранятся, температура еще немного снизится — до +13...+15 градусов. Возможны порывы ветра до 16 метров в секунду.

В горах Челябинской области предстоящей ночью пройдут небольшие дожди. Отметка на градуснике установится в пределах от +5 до +10°C. В субботу днем температура воздуха будет варьироваться от +15 до +20°C, в горах — от +12 до +17°C. Облачно с прояснениями, местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер юго-западный, западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье по области ожидается +10...+15°C, на юге воздух может прогреться до +20°C. Кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 21 метра в секунду.