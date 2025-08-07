На Челябинскую область надвигается контрастный атмосферный фронт

На 8 августа в регионе объявлено штормовое предупреждение

На Южном Урале вновь объявлено штормовое предупреждение. На регион надвигается холодный атмосферный фронт, сообщает Челябинский Гидрометцентр.

В связи с прохождением контрастной воздушной массы в пятницу, 8 августа, в регионе ожидаются опасные конвективные явления погоды.

«В отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, дожди, на крайнем западе и местами на юге — до сильных и очень сильных, ливни, кое-где — с градом. Днем при грозах возможны порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Гидрологи предупреждают, что из-за интенсивных осадков реки могут выйти из берегов и подтопить пониженные участки местности склоновым стоком.

Впрочем, в большинстве районов дожди будут кратковременными, в областном центре — и вовсе без осадков, температура воздуха ночью будет от 9 до 14 тепла (на юге области до 17), днем ожидается 17—22 градуса.