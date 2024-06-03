На Челябинскую область движется шквал, объявлено штормовое

Ухудшение погоды ожидается в течение часа

На Южном Урале объявлено экстренное предупреждение. Погода в Челябинской области резко испортится в ближайший час, сообщает местный Гидрометцентр.

«До конца суток 3 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Добавим, сильные дожди будут идти до вечера 4 июня, ветер при грозах будет усиливаться до 16 м/с.

Кроме того, до 5 июня в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность.