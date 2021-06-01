На челябинской телебашне зажжется праздничная подсветка

Огни включат в честь Дня защиты детей

В первый день лета — в Международный день защиты детей — в столице Южного Урала пройдут праздничные мероприятия. Челябинский телецентр присоединяется к празднованиям и по традиции включит праздничную подсветку.

«1 июня по всей стране традиционно проходят массовые гулянья, спортивные соревнования, концерты, представления и праздничные мероприятия. Для детей этот день особенно радостный — наступило лето и каникулы. День защиты детей — это прежде всего напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, беречь от насилия, соблюдать права на жизнь, образование, свободу мнения, чтобы дети росли счастливыми», — сообщает администрация города Челябинска.

Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит праздничную подсветку телебашни сегодня, 1 июня, с 23:00 до 01:00.