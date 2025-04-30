На челябинской телебашне в День Весны и Труда включат тематическую иллюминацию. С наступлением сумерек медиафасад челябинской телебашни озарится яркими праздничными изображениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Горожане увидят сменяющие друг друга символы праздника: российский триколор, герб Челябинской области, белых голубей, весенние цветы и динамические световые переливы. Кульминацией станет появление слов «С днем Весны и Труда!». Художественная подсветка будет работать с 21:30 до 00:00.
Аналогичная акция пройдет в Благовещенске, Братске, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Костроме и других российских городах.