На челябинской телебашне включат тематическую иллюминацию 1 Мая

Художественная подсветка будет работать до полуночи

На челябинской телебашне в День Весны и Труда включат тематическую иллюминацию. С наступлением сумерек медиафасад челябинской телебашни озарится яркими праздничными изображениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Горожане увидят сменяющие друг друга символы праздника: российский триколор, герб Челябинской области, белых голубей, весенние цветы и динамические световые переливы. Кульминацией станет появление слов «С днем Весны и Труда!». Художественная подсветка будет работать с 21:30 до 00:00.

Аналогичная акция пройдет в Благовещенске, Братске, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Костроме и других российских городах.