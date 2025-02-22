На челябинской телебашне включат специальную подсветку к 23 Февраля

Фасад башни «оденут» в камуфляж

В День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, на челябинской телебашне включат особую подсветку. С 19:00 до 00:00 на медиафасаде будут транслировать российский триколор, звезды, камуфляж и праздничный текст, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Световое шоу станет символичным поздравлением с Днем воинской славы России — Днем защитника Отечества. Он отмечается ежегодно с 1995 года, продолжая традиции, заложенные еще в начале XX века»,— уточнили в мэрии.

Отмечается, что День защитника Отечества — важная часть культурного и исторического наследия России и стран СНГ. Он символизирует память о героях и олицетворяет глубокое уважение к подвигам защитников Родины.