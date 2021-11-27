На челябинской телебашне включат праздничную подсветку в День матери

Вышка засветится сердечками и незабудками 28 ноября в 19:00

28 ноября, в День матери, на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Вышку украсят сердечки и букеты незабудок — традиционный символ праздника, сообщили 26 ноября в пресс-службе администрации Челябинска.

«Для каждого человека мама — самый главный человек. В этот день принято поздравлять мам, дарить цветы и подарки. Для мам устраивают концерты, проводят утренники в школах и детских садах, социальные акции и флешмобы, дети дарят рисунки, открытки и поделки. Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр присоединится к праздничным поздравлениям и включит праздничную подсветку телебашни 28 ноября с 19:00 до 24:00»,— уточнили в городской мэрии.

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 года указом президента от 30 января 1998 года.