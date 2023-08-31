На челябинской телебашне включат праздничную подсветку ко Дню знаний

Вечером жители увидят школьный колокольчик и осенний листопад

На челябинской телебашне в День знаний включат праздничную подсветку. Вечером там появятся алфавит, школьный колокольчик, цветные карандаши и осенний листопад. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры Челябинской области.

«Филиал РТРС “Челябинский ОРТПЦ” включит торжественную архитектурно-художественную подсветку на телебашне в честь Дня знаний», — сообщили в министерстве.

Иллюминацию запустят 1 сентября в 20:30.

Напомним, ранее стало известно, что школы Челябинской области отказываются от проведения Дня знаний на улице. Это связано с надвигающейся непогодой. В региональном центре 1 сентября синоптики прогнозируют дневную температуру до +15 °C и ливень.