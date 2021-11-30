На челябинской телебашне включат подсветку в Международный день благотворительности

Акция пройдет под хештегом #ЩедрыйВторник

Сегодня, 30 ноября, отмечается Международный день благотворительности. В поддержку акции на челябинской телевизионной башне включат праздничную подсветку, сообщили 29 ноября в пресс-службе администрации Челябинска.

В 19:00 на телебашне появится сердце в цветах российского флага и хештег #ЩедрыйВторник, под которым в этом году проходит акция.

«В России Международный день благотворительности проводится с 2016 года. В этот день по всей стране проходят тысячи благотворительных акций для привлечения внимания к благотворительности и борьбы с мошенниками, которые пытаются нажиться на пожертвованиях», — сообщили в городской мэрии.

В связи с пандемией коронавируса большая часть акций в этом году пройдет онлайн.