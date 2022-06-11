На челябинской телебашне включат подсветку в честь Дня России

Полюбоваться ей можно 11, 12 и 13 июня

В темное время суток телебашня Челябинска вновь окунется в праздничную подсветку. Акция приурочена к Дню России, но продлится три дня, сообщают представители телестанции.

«Россия — великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием. Мы любим Россию, верим в ее будущее. Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России — мы сами, люди, которые в ней живут. Так пусть наша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию родной страны!»

— обратился к южноуральцам директор Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра Алексей Ивонин.

Торжественную подсветку телебашни включат 11, 12 и 13 июня.С 24:00 на башне будут транслировать праздничный видеоролик с хештегами «Мы Россия, Мы вместе» и изображение российского триколора.