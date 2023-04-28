На челябинской телебашне появится подсветка в поддержку службы по контракту

Надпись включат вечером 29 апреля

На челябинской телебашне включат подсветку в поддержку кампании по призыву на службу по контракту. Надпись «Думаю о будущем, служу России!» появится 29 апреля в 21:15, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Челябинской области идет широкая информационная кампания о поступлении на военную службу по контракту. Это не только почетно и ответственно, это долг каждого мужчины нашей страны. При этом многие ребята, которые хотят поступить на военную службу по контракту, не всегда владеют информацией, куда можно обратиться, какие условия поступления на службу, какие льготы и гарантии есть для военнослужащих», — отметил замгубернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

В правительстве региона напомнили, что у военных-контрактников достойная зарплата, социальный пакет, региональные и федеральные меры поддержки. Подробнее узнать о службе по контракту можно на официальном сайте Поконтракту.рф, и по телефону горячей линии *0545.