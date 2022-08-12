На челябинской телебашне 13 августа включат праздничную подсветку

Телерадиовещательная сеть отметит 21‑й день рождения

Вечером в субботу, 13 августа, на челябинской телебашне включат праздничную иллюминацию ко дню рождения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), сообщили в администрации Челябинска.

С 22:00 субботы до 01:00 воскресенья башню украсят бабочка — логотип цифрового эфирного телевидения — и фирменная символика РТРС.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть была создана 13 августа 2001 года указом президента страны. Ее главная задача — дать возможность всем жителям России принимать теле- и радиопередачи в цифровом качестве.

Цифровая телесеть РТРС — крупнейшая в мире. Она состоит из 5 040 передающих станций и 10 080 передатчиков. Причем три четверти передающих станций были построены с нуля.

В состав компании входят 78 филиалов. Челябинский областной радиотелепередающий центр входит в структуру РТРС с 2001 года. По словам директора филиала Алексея Ивонина, центр обеспечивает многоканальным телерадиовещанием почти 99% жителей региона.

«Помимо цифровых федеральных программ телезрителям доступны региональные блоки. Филиал также транслирует в Челябинске 25 радиостанций в аналоговом формате», — отмечает Алексей Ивонин.

Оборудование РТРС также используется для оповещения населения о ЧС.