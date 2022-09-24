На челябинской плотине могут установить камеры для фиксации большегрузов-нарушителей

Вопрос уже прорабатывается

В Челябинске на плотине могут установить камеры для фиксации нарушений большегрузов. В пресс-службе городской администрации напомнили, что грузовикам массой свыше 3,5 тонн запрещено ездить через гидротехническое сооружение Шершней. При этом правило не распространяется на общественный транспорт.



«В целях недопущения проезда крупногабаритного транспорта и нарушений правил дорожного движения на постах ведется контроль дорожно-патрульной службой Госавтоинспекции. Также в настоящее время прорабатывается вопрос установки системы фотофиксации нарушений при проезде через плотину»,— сообщили в мэрии.

В администрации Челябинска напомнили, что на улице Худякова на участке от Воровского до Гостевой установлены соответствующие дорожные знаки, а объехать плотину грузовики могут по маршруту Блюхера — Свердловский проспект — проспект Победы — Чичерина — Братьев Кашириных — Гостевая.