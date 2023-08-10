На челябинской Кировке выставили проект межвузовского кампуса

На пешеходной улице проходит выставка, приуроченная ко Дню строителя

На пешеходной Кировке открыли выставку «Челябинск — город будущего», приуроченную ко Дню строителя. Среди прочего здесь можно увидеть макет межвузовского кампуса, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Концепция кампуса основана на создании гармоничной и уютной городской среды. Архитектурные решения выбраны с учетом человеческого восприятия окружающего мира, где приоритет отдан горизонтальной плоскости и среднеэтажной застройке, а также формированию пешеходных пространств. Кроме этого в концепцию заложено сохранение и развитие природно-рекреационного каркаса, в том числе создание микроскверов, ведь комфорт горожанина невозможен без прикосновения к природе», — говорит временно исполняющая обязанности главного архитектора города Ольга Никитина.

Выставка будет работать до октября. На Кировке также можно увидеть проекты других строящихся объектов, которые в будущем сформируют архитектурный облик Челябинска.

Напомним, межвузовский кампус планируют построить в Челябинске к концу 2025 года.

Проект челябинского кампуса вошел в число лучших в России.