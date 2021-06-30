На челябинской Кировке прошла акция «Новый год наоборот»

В мероприятии приняла участие Ирина Текслер

В Челябинске на пешеходной зоне Кировки сегодня, 30 июня, состоялось масштабное мероприятие под эгидой уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой «Новый год наоборот». Мероприятие посетила супруга губернатора Ирина Текслер. Фоторепортаж с места событий — от информагентства «Первое областное».

На Кировке было многолюдно и шумно задолго до начала мероприятия. Гости проходили регистрацию, робот Женя проводил викторину и за правильные ответы угощал мороженым. Рядом был установлен бассейн со льдом, мимы в новогодних костюмах проводили конкурсы с гостями.

Цель акции — привлечь внимание общественности к благотворительности и выразить свою признательность всем участникам 2019 и 2020 годов. Под Новый год 2020 участниками акции «Снеговики-Добряки» в Челябинской области стали 478 «снеговиков» — это бренды, организации, объединения людей и частные лица. Вместе исполнили мечты из 1241 письма Деду Морозу, за каждым из которых стоит история ребенка, героически борющегося с непростыми обстоятельствами. Благотворительный бюджет акции (на подарки) составил более 12 млн. рублей. Почетным гостем праздника стала супруга губернатора Ирина Текслер.

«В этом году у нас проходит „Новый год наоборот“, это говорит о серьезных намерениях и подходе организаторов, который мне очень импонирует. Наша целевая аудитория — это ребятки, которые проходят лечение. Они находятся в больнице и даже Новый год вынуждены встречать в стенах больницы. Это внимание окружающих, эту вера в чудо, поддержка — очень важно для таких ребят. В акции принимают участие сотни предприятий, жителей Челябинской области. Я надеюсь, что с помощью такого флеш-моба мы привлечем внимание к акции еще большего количества людей и сможем подарить чудо другим детишкам», — прокомментировала Ирина Текслер.

Мероприятие прошло под хештегами #НовыйГодНаоборот2021, #СнеговикиДобряки и #НовыйГодНаоборот и закончилось танцевальным флешмобом.