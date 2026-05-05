На Челябинской детской железной дороге запустят отреставрированный ретропоезд

Он примет участие в праздничной программе к годовщине на 9 Мая

Жители и гости Челябинской области смогут принять участие в празднике «Сквозь время. Станция „Победа“» (12+). Он посвящен 81-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Участники увидят реконструкцию военных эпизодов и услышат истории о тружениках тыла. Проект организован совместно с министерством молодежи Челябинской области.

Южноуральцам также покажут узкоколейный паровоз С157-24 1936 года выпуска. На днях он вернулся в строй после капитального ремонта.

