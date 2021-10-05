На Челябинском вокзале установили плиту с танковой гильзой в память о Танкограде

6 октября на Южном Урале отмечается День героев Танкограда

Челябинская область готовится к Дню героев Танкограда. С 2016 года 6 октября в столице Южного Урала по инициативе депутатов Челябинской городской думы отмечается праздник, проект которого поддержали региональные депутаты. Во вторник, 5 октября, на вокзальной площади Челябинска установлена мраморная плита на мемориальном комплексе «Челябинск-Танкоград — город трудовой доблести». По словам председателя попечительского совета фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Игоря Михайлова, это первый и единственный масштабный мемориальный комплекс среди 20 городов трудовой доблести России: место его возведения, дата открытия, материалы несут памятный смысл и символизм.

Сам мемориальный комплекс будет открыт 18 октября на вокзальной площади Челябинска. Именно в этот день восемьдесят лет назад отправились первые эшелоны с танкистами на фронт. Комплекс представляет собой пять мраморных плит с выгравированными фактами из истории Танкограда: закон об утверждении памятной даты, указ президента о присвоении Челябинску статуса «Город трудовой доблести», вклад города и южноуральцев в победу в Великой Отечественной войне.

Сегодня в основании комплекса установили еще одну мемориальную плиту, в нее вмонтирована настоящая гильза боевого танка Т-34. Плита с гильзой стала завершающим этапом установки комплекса «Челябинск-Танкоград — город трудовой доблести».

«В гильзу мы вложили землю с Прохоровского поля, где прошло сражение на Курской дуге 1943 года, которое стало переломным для Великой Отечественной войны. Землю специально доставила сотрудник Государственного областного архива Елена Вахатцевич. Символично, что установка плиты прошла в Международный день учителя, потому что тот урок, который дали нам бойцы, в том числе и наши южноуральцы, трудно переоценить», — прокомментировал Игорь Михайлов.

В сражении на Прохоровском поле под Белгородом приняли участие танкисты 63-й добровольческой Челябинской танковой бригады, отправленной на фронт 9 мая 1943 года. Проект по увековечиванию подвига Танкограда реализован фондом патриотического воспитания при поддержке Юнармии, регионального отделения «Бессмертного полка» и Дмитрия Вяткина.

Напомним, День героев Танкограда призван сохранять историческое наследие и увековечить память о деятельности тружеников тыла во время Великой Отечественной войны и в период восстановления разрушенного народного хозяйства страны. 6 октября 1941 года началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. Кроме того, в этот день Челябинский тракторный завод имени И. В. Сталина был переименован в Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске.