На челябинском вокзале посетители создали арт-объект в цветах российского флага

На это ушло 9 кг нитей и 2,5 кг гвоздей

Сегодня, 22 августа, на железнодорожном вокзале Челябинска провели акцию в честь Дня государственного флага России. Триколор воссоздали из цветных нитей в технике стринг-арт. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

На территории вокзала установили трехметровый контур карты России. Каждый посетитель смог внести свой вклад в создание флага в технике стринг-арт нитями белого, синего и красного цветов. На создание арт-объекта ушло 6 квадратных метров фанеры, 2,5 кг гвоздей и 9 кг нитей.





Также все желающие смогли сделать аквагрим в цветах российского флага.