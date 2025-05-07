На Челябинском радиозаводе к 80‑летию Великой Победы создали Сад памяти

Сотрудники предприятия высадили саженцы рябины

В преддверии празднования 80-летней годовщины со Дня Победы на Челябинском радиозаводе «Полет» (входит в УК «Азимут» госкорпорации «Ростех») прошла акция «Сад памяти». Сотрудники предприятия посадили саженцы рябины в честь героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В акции «Сад памяти» приняли участие ветераны предприятия, в послевоенные годы трудившиеся на радиозаводе «Полет», а также семьи участников СВО. Одной из первых доверили закладку «Сада памяти» инженеру-технологу Наталье Фатаувой.

«Мой сын сегодня на СВО сражается за будущее нашей страны. За свое мужество он награжден медалью „За отвагу“. Для того чтобы увековечить подвиг своего ребенка и тысяч других героев, мы с коллегами посадили „Сад памяти“ из саженцев рябины. Это дерево издавна в нашей стране символизировало счастье и мир», — отметила она.

Для Челябинского радиозавода участие в экологических памятных акциях уже стало корпоративной традицией. «Сад памяти» расположен рядом с «Аллеей трудовых династий».

«Сад памяти — это напоминание о трагических годах, связанных с трудом, борьбой и Победой нашего народа. День Победы и День радио для сотрудников Челябинского радиозавода — неразрывно связанные праздники», — отметил генеральный директор радиозавода «Полет» Алексей Науменко.

По его словам, многие из героев Великой Отечественной войны после ее окончания участвовали в масштабном строительстве «Полета», а их потомки сегодня продолжают развитие радиоэлектроники.