На челябинском пляже спасли 16-летнюю байдарочницу во время грозы

Девушка была сильно напугана

В Челябинске в пятницу, 17 июня, помощь спасателей потребовалась 16-летней байдарочнице на озере Смолино. Девушка тренировалась на территории пляжа «Новороссийский». В мэрии города рассказали, что послужило поводом для оказания помощи.

16-летняя девушка тренировалась на байдарке в 150 метрах от берега, когда резко ухудшилась погода.

Сил добраться до суши, борясь с бушующей стихией, у девушки не хватало.

«Мы отправились к ней на лодке и помогли. Девушка была напугана, но помощь медиков ей не потребовалась», — сообщают спасатели.

Напомним, накануне для безопасности отдыхающих на муниципальных пляжах города установили видеонаблюдение. Также на городских пляжах дежурят спасатели.