На челябинском курорте «Увильды» обсудили роль просветителей в жизни молодежи

Этим людям есть что рассказать подрастающему поколению

На челябинском курорте «Увильды» с 14 по 17 ноября проходит фестиваль «100 лучших просветителей Уральского федерального округа». На площадке мероприятия собрались просветители со всех уголков Урала, чтобы поделиться своими наработками и пройти насыщенную образовательную программу.

Сегодня, 15 ноября, участие в мероприятии приняли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полномочный представитель президента на Урале Артем Жога. Они обсудили роль просветителей в современном мире, ответили на вопросы участников фестиваля, а также подняли вопрос о взаимодействии лекторов Общества «Знание» и представителей СМИ, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Артем Жога подчеркнул, что работа просветителей играет большую роль в формировании ценностей подрастающего поколения и расширении кругозора. Среди лекторов есть ветераны спецоперации, которые обладают большим жизненным опытом и как никто другой могут рассказать молодежи о любви к Родине.

«Очень важно собирать просветителей вместе, чтобы они делились друг с другом своим уникальным опытом, наработками и историями. Уверен, что информация, которую вы здесь получите, будет и в дальнейшем работать на укрепление суверенитета нашей Родины, увеличивая ее культурный, экономический и военный потенциал»,— сказал Артем Жога.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что просветители доносят не только информацию, но и идею, благодаря которой люди раскрывают для себя новую тему не только на информационном, но и на духовном уровне.

«Сегодня быть настоящим просветителем сложнее, чем раньше: чтобы собрать аудиторию, быть интересными, получать обратную связь, нужно прилагать гораздо больше усилий. Искренне желаю вам всем стать настоящими просветителями»,— обратился он к участникам фестиваля.

Каждый участник мероприятия мог задать свой вопрос, поделиться идеей или инициативой по развитию просветительской деятельности в формате открытого микрофона. Алексей Текслер отметил, что просветители могут информировать жителей о развитии области и положительных изменениях. Тем более, что утверждена стратегия развития региона, которая включает в себя девять направлений: инициативу «Все для Победы» и направления, захватывающие все сферы жизни южноуральцев. Также он призвал просветителей находить интересные темы и презентовать их не только в формате слайдов, но и в формате выездов. Причем не только в уникальные места региона, но и на предприятия.

«О наших предприятиях, о промышленном туризме можно рассказывать очень интересно. Мы в регионе активно развиваем это направление, и думаю, что тут есть большой потенциал»,— отметил он.

Отдельно на фестивале обсудили роль слова, особенно в условиях информационной войны.

«Слово — это оружие, а вы — на передовой, особенно сейчас, когда против нашей страны развязана информационная война, а западная пропаганда направлена на то, чтобы исказить реальность. Основой, которая нас скрепляет, являются духовность, вера, русский язык, великая культура — то, что формирует нашу идентичность. Ваша задача — сделать все, чтобы у людей был ясный и понятный ответ на вопросы идентичности»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Он добавил, что важно работать с молодежью, причем в близких им форматах. Это могут быть клипы и другие интерактивные подходы.

На мероприятии также обсудили вопрос взаимодействия лекторов Общества «Знание» и представителей СМИ. Алексей Текслер поддержал идею создания совместных просветительских проектов, а также предложил создать серию лекций о причинах начала спецоперации. Кроме того, было принято решение о создании сообщества уральских просветителей на базе мессенджера МАХ.

В завершении встречи Артем Жога и Алексей Текслер вручили просветителям и участникам Общества «Знание» благодарственные письма.

Фестиваль «100 лучших просветителей УрФО» включает лекции, работу по достижению целей, мастер-классы и многое другое. Организатором выступает Российское общество «Знание», которое осуществляет просветительскую работу в регионах и формирует интеллектуальный контент.