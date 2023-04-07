На Челябинском IT‑форуме покажут интеллектуальную систему управления транспортом

Мероприятие для профессионалов цифровой сферы пройдет в 11‑й раз

В Челябинске 27—28 апреля на площадке отеля Radisson Blu пройдет всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов». Ряд своих разработок представит генеральный партнер мероприятия — национальный провайдер «Ростелеком». В их числе — проекты для создания интеллектуальной транспортной системы, безопасной и комфортной городской среды, решения по информационной безопасности и инновационные разработки для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, в деловой части форума спикеры «Ростелекома» расскажут об актуальных киберугрозах, возможностях искусственного интеллекта для ранней диагностики рака, презентуют платформу экологических решений и цифровые сервисы контроля вывоза отходов.

Ранее ИА «Первое областное» писало о поисках подрядчика для разработки интеллектуальной системы управления транспортными потоками в Магнитогорской и Челябинской агломерациях. Она будет регулировать движение на дорогах, чтобы сократить количество ДТП, избавить города от пробок и сделать маршруты общественного транспорта максимально эффективными. Стоимость работ — 208 млн рублей.

Форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» пройдет в Челябинске в 11-й раз. Как рассказали в Минцифры Челябинской области, в этом году мероприятие получило федеральный статус и обновило свой формат. Участники форума посетят промышленные предприятия, центр экологического мониторинга, центры компетенций по цифровизации здравоохранения и подготовки кадров.

Впервые в рамках форума будет выделен молодежный трек: 26 апреля состоится молодежный профориентационный форум «на ТЫ с IT» для школьников, студентов и педагогов.