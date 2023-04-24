На челябинских предприятиях предлагают внедрить новую систему экомониторинга

Это поможет предугадывать выбросы

«Ростелеком» готов внедрить на предприятиях Челябинской области системы экомониторинга. Разработка поможет отслеживать и анализировать состояние окружающей среды. Подробности рассказали в пресс-службе компании.

Под управлением программной платформы компании «КорКласс» данные с постов экомониторинга будут объединяться в отчеты о качестве воды, почвы, воздуха. Благодаря этому можно будет делать статистику и прогнозы для принятия решений по охране природы.

«На Южном Урале работают более 200 производств черной, цветной и белой металлургии, а также сталелитейной отрасли. В силу огромного промышленного потенциала региона вопросы экологии всегда актуальны. “Ростелеком” готов внедрить систему экомониторинга на предприятиях области и обеспечить ее работоспособность под ключ по так называемой сервисной модели», — отметил директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Систему экомониторинга можно настроить таким образом, чтобы она не просто реагировала на выброс вредных веществ, но и работала на опережение. К примеру, отслеживала отклонения показателей и своевременно сообщала о возможной угрозе. Решение можно адаптировать под конкретные потребности.

О разработке представители «Ростелекома» и «КорКласса» расскажут на Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов», который пройдет в Челябинске 27 и 28 апреля.

Напомним, в Челябинской области существует Центр экологического мониторинга. Его открыли в 2017 году. В декабре 2020 года там появилось новое подразделение — территориальный информационно-аналитический центр наблюдения за воздухом.