На челябинских пляжах установили камеры видеонаблюдения

Круглосуточно мониторить обстановку у водоемов будет служба ЕДДС

В Челябинске на муниципальных пляжах с сегодняшнего дня работают системы видеонаблюдения. Это поручение главы Челябинска Натальи Котовой для безопасного пребывания в зоне отдыха, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Городские бесплатные пляжи теперь будут под круглосуточным наблюдением специалистов Единой дежурно-диспетчерской службы. В мэрии считают, что это повысит безопасность людей и сможет предотвратить противоправные действия.

«Кроме того, на место, в случае нештатной ситуации, будут направлены экстренные службы. Все системы работают в режиме реального времени, ведется архив записи», — пояснили в мэрии.

Напомним, Роспотребнадзор Челябинской области проверил качество воды в озерах города. По полученным результатам вода Шершневского водохранилища (пляж «Шершневский»), озера Первое (пляж «Первоозерный») и озера Смолино (пляж «Смолинский») не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Ранее челябинские врачи рассказали, какие озера и реки подходят для купания. Напомним, в Челябинске определили список разрешенных для купания пляжей и определили места, где это делать запрещено.

На всех официально разрешенных местах отдыха несут дежурство матросы-спасатели городской Поисково-спасательной службы на водных объектах.